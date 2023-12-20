أطلقتها روسيا .. أوكرانيا تسقط 18 طائرة مسيرة من طراز شاهد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية أسقطت 18 من أصل 19 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا في أجواء البلاد.

وحسب ما ذكره الجيش الأوكراني، نجحت الدفاع الجوية في إسقاط 18 طائرة مسيرة من طراز شاهد الإيرانية في ليلة 19- 20 ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت روسيا طائرتين موجهتين من طراز S-300 ضد خاركيف، ولا يوجد ضحايا وفقًا للمعلومات الأولية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي على العاصمة كييف.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت هجومًا جويًا جديدًا استهدف كييف، وشاركت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في صد الهجوم.

ولم يتضح على الفور الحجم الكامل للهجوم، لكن الإدارة العسكرية حثت الناس على البقاء في الملاجئ.