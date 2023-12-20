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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل استخباراتي جديد.. إسرائيل تكتشف تفاصيل مثيرة حول رئيس الجناح العسكري لحماس

قائد الجناح العسكري
قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف

كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، عن فشل استخباراتي جديد لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، أمام حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، بشان الوضع الصحى لقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك معلومات مثيرة توصلت إليها الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بصحة جيدة جدا ويسير على قدميه وأنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو شلل، وذلك يأتي خلافا لتقديرات سابقة لدى المخابرات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، إن إسرائيل تمكنت من استهداف الضيف في الحروب السابقة ما أدى مقتل عائلته وإصابته بجروح خطيرة أدت لفقدانه البصر والقدرة على المشي.

وتقول معاريف: أنه وفي إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، عثرت إسرائيل على عدة مقاطع فيديو ظهر فيها الضيف سالما معافى".

من جانبه، قال شالوم بن حنان، عضو بارز سابق في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، إن المعلومات الاستخبارية غير الدقيقة التي كانت إسرائيل تصدقها خلال السنوات القليلة الماضية، تمثل "إحراج استخباراتي بلا شك".

وأضاف : “للأسف، حتى في الأوقات العادية عندما لا يكون لدى قادة حماس أي خوف من الاغتيالات. ولهذا السبب فإن الاتصال الاستخباراتي معه الضيف صعب ومعقد للغاية وكان منقطعا جدا على مر السنين. وهذا ليس عذرا، لا شك أن هناك مشكلة هنا وفي النهاية، ربما في السنوات القليلة الماضية على الأقل، كانت أوصاف حالته الصحية تعتمد بشكل أساسي على تقديرات مبنية على معلومات كانت قريبة من عمليات الاغتيال الأخيرة”.

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