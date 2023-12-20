رغبة أمريكية في تخفيف وطأة الحرب اعتبارا من العام الجديد.. وهذا هو حل غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولي إدارة بايدن يريدون أن تنتقل إسرائيل إلى مرحلة أقل كثافة من المعركة قريبا، وأنه من الأفضل أن يتم ذلك في غضون الأيام الأحد عشر المقبلة، وذلك على الرغم من إصرار الولايات المتحدة على أنها لا تضع جدولا زمنيا للحملة العسكرية الإسرائيلية.

وفقا لكاتب العمود ديفيد إجناتيوس، تحدد وثيقة من 20 صفحة وضعتها وزارة الخارجية خيارات لما بعد الحرب في غزة.

ويقول التقرير إن الأمن في غزة يمكن التعامل معه من قبل "الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى حماس وهم على استعداد للتعاون مع القوات الإسرائيلية التي لا تزال تطوق بالحدود. ومن الجيد أن يتم تعزيز هذه القوة الشرطية من قبل القوات الأجنبية، التي تعمل بموجب ولاية من الأمم المتحدة.

وقال إجناتيوس أيضا إن إسرائيل تبحث إمكانية إنشاء "جزر إنسانية" في شمال غزة مع تحول القتال بشكل متزايد إلى الجنوب.