عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إشراك القطاع الخاص في المنظومة الصحية يستهدف تطويرها وتحسين جودة الخدمات للمواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في قطاع الصحة يستهدف تطوير المنظومة الصحية كاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الصحية من خلال تسهيل الإجراءات لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إسراع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي لتطوير المنظومة وإشراك القطاع الخاص في كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين.

وأكد النائب مصطفى سالمان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية سيسهم في ميكنة كافة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، علاوة على توفير الأسرة وتجهيز رعاية مركزة بشكل أكبر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.

وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.

الحكومة الصحة قطاع الصحة مجلس الشيوخ الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

مفاجآة .. موديست يتجه للاعتزال في هذه الحالة

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

ترشيحاتنا

صبحي يهنئ اتحاد الإسكواش والمنتخب تحت 13 و17 عامًا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات المهمة

بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور

مدرب الأهلي السابق يكشف تفاصيل مهمة عن أوراوا للفوز ببرونزية مونديال الأندية

استشهاد عدد من أفراد عائلتي "صالحة والمصري" في قصف إسرائيلي بدير البلح

تعرف على أسباب تقوس الساقين عند الأطفال لكافة الأعمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مروعة لانهيار منزل في ناهيا بسبب التنقيب عن الآثار/فيديو جراف

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ