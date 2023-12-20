موقف الزمالك من خوض كأس الرابطة بعد اعتذار الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، موقف الزمالك من المشاركة في دورة الرابطة.

وكتب أحمد حسن ، عبر صفحته بالفيسبوك: “الزمالك يستقر على خوض دورة الرابطة بفريق الناشئين ويقوده أحد مدربي القطاع”.

وأعلن النادي الأهلي ، في وقت سابق اعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة المزمع انطلاقها خلال فترة التوقف الدولية.

وكشف عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكرة، قرار توقيع خصم مليون جنيه من الأهلي، بعد اعتذاره عن المشاركة في كأس الرابطة.

وقال إن المشاركة في البطولة اختيارية وليست إجبارية، وأن هذا الاعتذار لا يمنع الفريق من اللعب في النسخة المقبلة، ولكن يتم خصم المستحقات من الدوري.