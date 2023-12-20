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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

تيريس جيبسون ومحمد
تيريس جيبسون ومحمد كريم

نشر الفنان محمد كريم مقطع فيديو وعدد من الصور لحظة استقباله للنجم العالمى تيريس جيبسون الذى يقوم بزيارة مصر بصحبته. 

وتأتى زيارة تيريس جيسبون لزيارة بعض الأماكن السياحية التى يزورها مع محمد كريم.

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ويعد تيريس جيبسون احد النجوم العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحا وشهرة واسعة حيث قدم عدد من الأعمال الناجحة ولعل من أبرزها فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز، ، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.

محمد كريم

وشارك محمد كريم فى فيلم  Iron Ribbon للمخرج  Jarek Marszewski.

فيلم Iron Ribbon مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي ستانيسلاوا أومينسكا، التي قتلت خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم، والمحكمة الفرنسية أفرجت عنها.

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