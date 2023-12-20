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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي يرفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الجديد

استقالة الحكومة الكويتية
استقالة الحكومة الكويتية

أفادت وسائل الإعلام الكويتية بأن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد  رفع إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، كتاب استقالة الحكومة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، استقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح اليوم، الأربعاء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أدى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم عملا بالمادة (60) من الدستور. وتلا اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه». واستنادا إلى المادة (60) من الدستور «يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين».

وقال في كلمته: «ما أثقل حمل الأمانة وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهد الله ثم الشعب الكويتي أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه حريصا على مصالح العباد وأحافظ على الوحدة الوطنية».


وتابع: «هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين.. وبالتالي لم نلمس أي تصحيح للمسار»، مضيفا: «ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب.. وما حصل في ملف الجنسية وملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد في ظل سكوت أعضاء السلطتين».


وأضاف: «حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منا إدراك حجم المسؤولية.. مما يتعين علينا اليوم مواجهة واقعنا الحالي من كل جوانبه خصوصا الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل رحمه الله».

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