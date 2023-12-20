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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة التطوير العقاري تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تقدمت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتوليه فترة رئاسية جديدة.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرفة التجارية، إن كل المصريين اصطفوا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي واختاروه لفترة رئاسية جديدة لثقتهم الشديدة في قدرته على العبور بمصر والمصريين إلى بر الأمان، خاصة في وقت تشهد جميع دول العالم تحديات عالمية وإقليمية.

وأضاف أن ما حققته مصر على مدار الـ9 سنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتم تحقيقه على مدار عقود طويلة، فالقيادة السياسية لديها حلم بأن تصبح مصر جمهورية جديدة، وهو الحلم الذي تحول لواقع بالفعل، فما نراه من طفرة عمرانية شاملة وظهور مدن جديدة حلم تحول لحقيقة يراها المصريون في الداخل ويراها العالم أجمع.

وأكد أن مصر ينتظرها المزيد من التنمية والعمران والنجاح والنمو خلال الفترة المقبلة في ظل قيادة سياسية رشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعي شعب بحجم الأطماع التي تحيط بمصر، وضرورة وجود قائد حكيم يقود الشعب لحماية مصر من أي أخطار ويصل بها للمكانة التي يستحقها هذا البلد العظيم.

اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الغرفة التجارية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية

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