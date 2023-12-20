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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير خارجية بريطانيا يصل القاهرة لمتابعة وصول مساعدات المملكة المتحدة إلى غزة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على متن طائرة خاصة، في زيارة لمصر يتابع خلالها وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصوله عبر صالة كبار الزوار بالمطار، حيث كان في استقباله مندوبو وزارة الخارجية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، الأربعاء، إن الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى الأردن ومصر هذا الأسبوع للدفع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومزيد من الهدن الإنسانية في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط طارق أحمد سيرافق كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة "بغية إحراز تقدم في الجهود الرامية لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات لغزة وإنهاء هجمات حماس الصاروخية وتهديداتها لإسرائيل".
 

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