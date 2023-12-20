انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء بلدة مروحين اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن صاروخ اعتراضي انفجر في اجواء بلدة مروحين اللبنانية.



وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حلتا بالقنابل الفوسفورية.

وذكرت قناة الميادين؛ أن قصفا مدفعيا إسرائيلي طال أطراف بلدات الناقورة ويارين وعيتا الشعب

وأشارت كذلك الي ان قوات الاحتلال استهدفت موقع العباد التابع للاحتلال لنيران مباشرة من لبنان واندلاع النيران فيه.

ومن جانبه؛ قال حزب الله "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏يوم ‏الأربعاء 20-12-2023، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو.‏