عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة

فلسطين وإسرائيل
فلسطين وإسرائيل

أعلن السفير الفلسطيني في فيينا، صلاح عبد الشافي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفلسطينية لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي”، شدد  عبد الشافي، على أن الجرائم يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب محاسبة إسرائيل.

وأضاف السفير الفلسطيني في فيينا، أن الحكومة أرسلت مناشدات إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل نحو ثلاثة أسابيع للتدخل.

بينهم أطـ.فال وسيدة.. فلسطين: القوات الإسرائيلية اعتقلت 25 مواطنا في الضفة

فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

وقال: “يجب التحقيق في كل شيء، ويجب محاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم حرب، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، بغض النظر عن الجنسية”.

المحكمة الجنائية الدولية غزة قطاع غزة السلطات الفلسطينية السفير الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

NBC: شي جين بينج أبلغ الرئيس الأمريكي أن تايوان ستتحد مع الصين

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

لافروف يتهم أمريكا بالانخراط في مشاريع سرية ضد إقامة الدولة الفلسطينية

بيان عاجل من ملك الأردن بشأن محاولات تهجير سكان غزة عن أراضيهم

تحرك عاجل من بن جفير ضد 8 آلاف عامل فلسطيني

روسيا تتدخل لمنع التصعيد علي الحدود بين إسرائيل ولبنان.. تفاصيل

سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة وجرافة عسكرية

كتائب القسام تعلن تفجير فتحة نفق في جنود من جيش الاحتلال

ترشيحاتنا

"الصندوق السيادي" وطلعت مصطفى وإيجوث .. اتفاقيات للاكتتاب على 7 فنادق تاريخية

شراكة بين القابضة للسياحة وصندوق مصر السيادي لتطوير وإدارة 7 فنادق تراثية

بالأسلحة ‏الصاروخية.. حزب الله اللبناني يستهدف مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

هل اقتربت الحرب العالمية؟| أكبر أغنياء العالم يتخفى داخل مخبأ فاخر.. شاهد ما بداخله

بعد كلمة الحوثي.. استهداف سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ يمنية

محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

تضارب أقاويل.. حقيقة غياب كهربا عن كأس العالم للاندية

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ