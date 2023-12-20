محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة

أعلن السفير الفلسطيني في فيينا، صلاح عبد الشافي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفلسطينية لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي”، شدد عبد الشافي، على أن الجرائم يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب محاسبة إسرائيل.

وأضاف السفير الفلسطيني في فيينا، أن الحكومة أرسلت مناشدات إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل نحو ثلاثة أسابيع للتدخل.

وقال: “يجب التحقيق في كل شيء، ويجب محاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم حرب، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، بغض النظر عن الجنسية”.