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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطـ.فال وسيدة.. فلسطين: القوات الإسرائيلية اعتقلت 25 مواطنا في الضفة

صدى البلد

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 مواطنا في الضفة بينهم أطفال وسيدة لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 4630 منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد عدد من أفراد عائلتي صالحة والمصري جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، على جباليا، وخان يونس شمال ووسط القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية وصحفية في القطاع، إن قصفا إسرائيليا كثيفا يستهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

وأكدت المصادر قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصًا من عائلة واحدة، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.

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