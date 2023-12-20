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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عزة مصطفى تزف بشرى لغير الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

زفت الإعلامية عزة مصطفى بشرى سارة للمعلمين غير الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم التي تم طرحها خلال الفترة الماضية. 

حديث عن مسابقة الـ 30 ألف معلم 

وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن هناك خبر سار لهؤلاء المعلمين، حيث إن وزارة التربية والتعليم تحدثت أنه سيتم التواصل مع هؤلاء المعلمين الذين لم ينجحوا ولم يُوفقوا في اختبارات المسابقة العام الماضي. 

وأضافت أن هؤلاء المعلمين سيكون لهم فرصة ثانية للتواجد في المسابقة الجديدة، في خبر سار لكل المعلمين الذين لم يوفقوا في المسابقة العام الماضي، "الناس تقدم التماس على الموقع الإلكتروني وهيتم منحهم فرصة بديلة لاجتياز الاختبارات". 

واستكملت أن المعلمين الذين لم يوفقوا علموا نقاط الضعف لديهم وبدأوا في العمل عليها بالفعل. 

عزة مصطفي 30 ألف معلم برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد المعلمين

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