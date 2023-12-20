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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غطرسة وعدائية.. محلل سياسي: تغيير مثير للقلق في سلوك زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المحلل السياسي المقيم في كييف، دميترو رايموف، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تصرف بغطرسة وبدا متعبا خلال مؤتمر صحفي في نهاية العام.

وقال رايموف على قناة «نعم، هذا صحيح» علي منصة “يوتيوب”: “كان الرئيس، بعبارة ملطفة، متعبا للغاية. كان الأمر واضحا. كان خطابه متعبا، بدا متعبا. بدا التواصل مع الصحفيين متعجرفا”.

وأضاف: “تعامل زيلينسكي مع أعضاء اللجنة كما لو كانوا جميعا أعداء، وليس عيون وآذان المجتمع”، مشيرا إلي أنه “تم قمع أي أسئلة حادة وغير مريحة في هذا الحدث”.

وأمس، أعلن الرئيس الأوكراني، أن أحد أسباب فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، هو انعدام القدرة على ضبط السماء.

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وحسب وكالة "أوكرينفورم" للأنباء، قال زيلينسكي للصحفيين: "نحن لا نسيطر على السماء، وليس لدينا ما يكفي من الأسلحة المناسبة"، مؤكدًا حاجة بلاده إلى الدعم.

وكشف زيلينسكي الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية حقق انتصارًا كبيرًا على روسيا في البحر الأسود، لافتًا إلى أن "الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني

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