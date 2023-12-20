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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تكثيف روسيا ضرباتها.. أوكرانيا تدرس اقتراح الجيش بتعبئة 500 ألف جندي إضافي

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الجيش اقترح تعبئة ما يتراوح بين 450 و500 ألف أوكراني إضافي بالقوات المسلحة الأوكرانية.


وجاء ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها الجوية على العاصمة كييف وميدنتي خاركيف وخيرسون.


وأضاف الرئيس الأوكراني، في مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام، أنها قضية "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.

وقال زيلينسكي إنه أراد الاستماع إلى آراء مؤيدة لقرار تعبئة المزيد من الأوكرانيين قبل دعم مثل هذه الخطوة، معربا: "إنه رقم كبير للغاية".


وقال زيلينسكي: "قلت إنني سأحتاج إلى مزيد من الآراء الداعمة لهذه الخطوة. لأنها أولاً وقبل كل شيء مسألة تتعلق بالشعب، وثانياً، إنها مسألة عدالة، ومسألة قدرة دفاعية، ومسألة مالية".

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