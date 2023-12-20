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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد نقابة الزراعيين.. ويبحث إنشاء مركز لرعاية المانجروف

وفد نقابة الزراعيين
وفد نقابة الزراعيين

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء الدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والأفارقة رئيس اتحاد الاكساد، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية.

وذلك علي هامش زيارتهم للمحافظة حيث حرص الوفد على عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء لتقديم الشكر له لدعمه الدائم للقطاع الزراعى، وتم خلال اللقاء تبادل النقاش حول سبل التطوير فى القطاع الزراعى بالمحافظة وخاصة بمدينة طور سيناء ومدينة نويبع .

كما قدم الوفد الشكر لمحافظ جنوب سيناء على المشروعات الزراعية التنموية العديدة التي تم إنشاؤها بالمحافظة وبحث سبل التعاون من أجل المزيد من التنمية الزراعية على أرض الفيروز.


وقد أشار خليفة إلى أنه تم توفير مبيدات ومخصبات بالمجان لتوزيعها على الأهالي من المزارعين بالمجان والذى يأتى فى إطار حرص النقابة العامة على المشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة على أرض سيناء، مشيرا فى حديثه الى حجم التطوير والانجاز الملحوظ.

 

كما تناول اللقاء مناقشة إنشاء مركز تدريب إقليمي لغابات المانجروف لما لها من اهمية فى حماية البيئة و لتواجدها بمحمية رأس محمد ونبق .

و  أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة  على الدور الكبير الذي تساهم به النقابة العامة لدعم المزارعين وما تساهم به الدولة وكياناتها المختلفة فى عملية التنمية عبر الجمهورية الجديدة وفى ظل قيادة حكيمة من قائد التنمية والنهضة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن جميع العاملين بقطاع الزراعة والمواطنين سواعد لبناء الوطن يقفون دائما خلف قائدهم فى سبيل المزيد من البناء والتعمير .

يشار إلى انه قد تم عقد اجتماع مجلس النقابة العامة بديوان عام مديرية الزراعة ثم تم التوجه لمزارع الوادى بطور سيناء لتفقد بعض الزراعات الموجودة بها وتنفيذ قافلة زراعية وتوفير المبيدات و المخصبات المجانية للمزارعين.

وفد نقابة الزراعيين

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جنوب سيناء فودة نقيب الزراعيبن السيد الخليفة محمد شطا

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