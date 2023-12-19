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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 18 مليون جنيه.. فودة يفتتح أكبر معصرة زيتون برأس سدر

فودة يتفقد معصرة
فودة يتفقد معصرة الزيتون

افتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أكبر معصرة زيتون بمدينة رأس سدر، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وشهد المحافظ، مراحل عصر الزيتون داخل المعصرة، واستعراض تقنيات عمل المعصرة بأحدث النظم العالمية لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية تدعم وتشجع الاستثمارات والمشاريع بجنوب سيناء  وخاصة التي تقوم  بتقديم خدمات للمواطنين من خلال عرض السلع المختلفة، 
إضافة إلى أنه يوفر العديد من فرص العمل، مؤكدًا أن التوسع في إقامة معاصر خاصة بالزيتون يسهل على مزارعي الزيتون بالمدينة، ويسهم في التوسع في زراعة أشجار الزيتون التي تجود زراعتها بالمحافظة.

وأوضح أن هذه المعصرة تعد الثانية بمدينة رأس سدر، مما يسهم في تقليل الضغط على المعصرة التي توجد بقرية أبو صويرة التابعة للمدينة راس سدر  مشيرًا إلى أنه أصبح يوجد 4 معاصر على مستوى المحافظة، بواقع معصرتين بمدينة رأس سدر، ومعصرتين بمدينة طور سيناء

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن هذه المعصرة جرى إنشاؤها باستثمارات القطاع الخاص، على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 18 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 80 طن في اليوم، ويجري العصر بها من خلال خطوط عصر تبدأ بتنظيف الزيتون من أوراق الشجر وغسله، وفصل الزيتون عن الكسب والماء، ثم مرحلة الغسيل، و جرش الزيتون، واستقبال الكسب والماء من فاصل الزيت و طرد المخلفات للخارج، ووحدة فلترة الزيت  باستخدام  ورق الترشيح، ووحدة تعبئة الزيت في زجاجات أو صفائح.

وأكد شطا، أن الزيت الذي ينتج من هذه المعصرة، عالي الجودة، ويجري استخدام مخلفات العصر في تصنيع علف للحيوانات، مما يحقق أقصى استفادة ممكنة من محصول الزيتون.

فودة يتفقد المعصرة

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جنوب سيناء معصرة زيت زيتون رأس سدر اللواء خالد فودة

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