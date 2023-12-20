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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالة الجو.. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع ساجرادا

صدى البلد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع ساجرادا اليوم .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" معتمد جمال عبر “بي إن سبورستس” لولا عاملي التوفيق والجو لحقق الفريق النقاط الثلاث أمام ساجرادا".

وكانت قد انتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.

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