هل تتفاوض مصر مع صندوق النقد لوصول القرض لـ6 مليارات دولار؟..متحدث الوزراء يرد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي ومازالت جارية، وتستهدف بطبيعة الحال وضع إطار زمني جديد، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في حينه.

حديث عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ورد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، على سؤال أحمد موسى حول المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي تستهدف الحصول على دعم جديد بقيمة 6 مليار دولار مثلما يُقال قائلا إن رئيس الوزراء لم يعلن عن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن المشاورات مازالت جارية، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقتها.

وتابع أن المشاورات مستمرة بصورة دائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، "دعنا ننتظر ونرى التفاصيل الرسمية حينما تُعلن".