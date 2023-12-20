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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل تقدم مراكز ومعاهد البحث العلمي في تصنيف "سيماجو" بالشرق الأوسط

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

قال عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، إن البحث العلمى فى مصر يسير بخطى ثابتة وسريعة نحو مزيد من التقدم والازدهار، متابعا: الوزارة ضاعفت المنشور العلمي داخل المجالات العالمية والتعاون مع المراكز البحثية.


وأضاف “عادل عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن البحث العلمي يسهم في مواجهة التحديات المختلفة، التي تواجه المجتمع المصري، متابعا: ليس من الغريب أن يحصل المركز القومى للبحوث على تصنيف عالمى متقدم بين المراكز البحثية الدولية.

 

ولفت إلى أن من بين العشر مراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا هم مراكز بحثية مصرية.

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