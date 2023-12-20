أستاذ بأكاديمية الشرطة: السيسي رجل قوي ويتسم بالحكمة والجرأة والصبر والهدوء

قال اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية بأكاديمية الشرطة، إن الاقبال بكثافة على الانتخابات الرئاسية سببه تسهيلات هيئة الانتخابات الرئاسية سواء في الداخل او الخارج ، فضلاً على أن الهيئة العليا للانتخابات كانت منضبطة في العمل بدقة، خلاف أن الشعب المصري دائمًا ما يجتمع مع بعضه البعض لمواجهة التحديات.

وتابع "خضرة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية"ten"، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نجاح في الانتخابات شكر الشعب المصري على ثقته ، وتحدث عن الامن القومي المصري ، وهذا الامر هام، مشيرًا إلى أن الأمن القومي هو الأساس، فالشعب المصري خرج بكثافة في الانتخابات من أحجل التصويت على حماية الامن القومي.

ولفت إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل قوي ويتسم بالحكمة والجرأة والصبر والهدوء، وعندما حدثت الحرب على قطاع غزة ، تساءل البعض عن سبب دخول مصر الحرب بدون فهم ووهي لطبيعة الحرب، معقبًا:" الحرب في قطاع غزة مش مشاجرة في حارة".