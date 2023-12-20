جامعة حلوان: نعمل على رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وحلها

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع .

وصرحت الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، أوضحت أن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حريص على المضي قدما في المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل المجتمعية المتنوعة والندوات التثقيفية التي تستهدف خدمة أهالي قرى المبادرة، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى.

و تابعت انه تهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

وقد عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، أكد خلاله على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة ووضع خطة زمنية محددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشدد الدكتور قنديل على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمة لنجاح هذه الأنشطة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لإدارات رعاية الشباب للقيام بدورها فى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى كافة المجالات لرعاية الشباب بالكليات والجامعة وتبنى المبدعين والموهوبين لصقلهم للمشاركة في المستويات القمية و الدولية وفقا لرؤية مصر 2030.

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض عن الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، والخطط والمقترحات لتطوير الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية خلال الفصل القادم، مؤكدا أن إدارة رعاية الشباب تعمل لهدف واحد وهو خدمة الطالب وإتاحة الفرصة له لممارسة جميع الأنشطة التى يرغب بها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.