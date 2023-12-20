عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وحلها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمبادرات المجتمعية وتطوير المجتمع المحيط بها ومن أهم هذه المبادرات "مبادرة حياة كريمة، لما لها من دور في تنمية و تطوير المجتمع .

 

وصرحت الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، أوضحت أن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية  حريص على المضي قدما في المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري وذلك من خلال تنظيم العديد من القوافل المجتمعية المتنوعة والندوات التثقيفية التي تستهدف خدمة أهالي قرى المبادرة، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى.

و تابعت انه تهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

 

وقد عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعًا مع مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، أكد خلاله على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة ووضع خطة زمنية محددة لها خلال الفصل الدراسي الثاني.

 

وشدد الدكتور قنديل على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمة لنجاح هذه الأنشطة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لإدارات رعاية الشباب للقيام بدورها فى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى كافة المجالات لرعاية الشباب بالكليات والجامعة وتبنى المبدعين والموهوبين لصقلهم للمشاركة في المستويات القمية و الدولية وفقا لرؤية مصر 2030.

 

واستمع رئيس الجامعة إلى عرض عن الإنجازات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول، والخطط والمقترحات لتطوير الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية خلال الفصل القادم، مؤكدا أن إدارة رعاية الشباب تعمل لهدف واحد وهو خدمة الطالب وإتاحة الفرصة له لممارسة جميع الأنشطة التى يرغب بها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفصل الدراسي الثاني العمل التطوعي المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

5.6 مليار دولار.. ماذا حققت الدولة من برنامج الطروحات حتى الآن؟

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ