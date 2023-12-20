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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير قطاع الأعمال : لدينا مواد خام في الواحات بـ20 مليار دولار

محمود عصمت وزير قطاع
محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن شركة الحديد والصلب كانت تتسبب في خسائر كبيرة، ومصر تمتلك في صناعة الحديد مادة خام موجودة في الواحات بقيمة 20 مليار دولار. 

حديث عن المادة الخام للحديد 

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المادة الخام الموجودة في الواحات ثمنها كبير، والرئيس السيسي تبنى تلك المواد في صناعة الحديد والصلب، وتلك المادة تحتاج لعمليات تصنيعية لرفع نسبة الحديد فيها، وتلك المواد يقوم عليها صناعة الحديد والصلب في العالم كله. 

وتابع أن العالم ينتج مليارا و200 مليون طن حديد في العام الواحد، والصين تنتج مليار طن منهم، والمادة الخام التي تنتج بها الصين متواجدة في الواحات، "الحمد لله عندنا الغاز الطبيعي ممكن نستعمل الهيدروجين بدل الفحم وهو اللي يعمل قيمة مضافة كبيرة جدا، ونقدر نصنع بشكل كبير".  

وزير قطاع الاعمال شركة الحديد والصلب المادة الخام للحديد أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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