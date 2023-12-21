الأهلي في المونديال| الفريق يخوض مرانه الختامي استعدادًا لمباراة أوروا الياباني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني التي تقام غدًا الجمعة، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد منح لاعبي الأهلي راحة من المران أمس الأربعاء، تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف عصر غدٍ الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.