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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشن حرب نووية ضد الدول العدائية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن كوريا الشمالية لن تتردد في الرد بضربة نووية على أي تحريض من قبل خصم يتعلق باستخدام الأسلحة النووية ضد البلاد.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، في اجتماع مع جنود شركة الراية الحمراء الثانية، الذين شاركوا في الإطلاق الأخير للصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج-18، أنه أعجب بشدة بالكفاءة القتالية للجنود، التي أظهرت قدرة عالية على الحركة والهجوم السريع في تدريب الإطلاق.

وأشار إلى أن تصرفات الجنود أظهرت الولاء والموقف الثابت للقوات المسلحة التي تدافع عن سيادة كوريا الشمالية.

ووفقا لكم، فإن الإطلاق أظهر أيضا أن كوريا الشمالية مستعدة "لتوجيه ضربة نووية دون تردد إذا قام الأعداء باستفزازها باستخدام الأسلحة النووية".

في 18 ديسمبر، أجرت كوريا الشمالية تجارب ناجحة لصاروخ هواسونج-18 الباليستي العابر للقارات ردا على الأعمال العدائية التي قامت بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 

ولوحظ أنه خلال 4415 ثانية، قطع الصاروخ مسافة 1002.3 كيلومتر وبأقصى ارتفاع 6518.2 كيلومتر "وضرب المياه المقصودة بدقة". 

وفي وقت سابق، قالت اليابان إن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا غرب جزيرة أوكوشيري، التي تقع على بعد 20 كيلومترا من هوكايدو.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن عملية الإطلاق لم تؤثر سلباً على أمن الدول المجاورة.

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