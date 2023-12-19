مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيّا عابرا للقارات

أدان وزراء خارجية مجموعة السبع - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي - اليوم إطلاق كوريا الشمالية صاروخً باليستيًّا عابرًا للقارات، وهو الحدث الخامس من نوعه لكوريا الشمالية هذا العام، وسط مخاوف مستمرة بشأن استخدامها لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

أوضحت المجموعة في بيانٍ لها اليوم، أن كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها النووية والصاروخية.

وتابعت المجموعة، أن كوريا الشمالية تواصل تطوير قدراتها النووية والصاروخية الباليستية؛ مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتصعيدًا للتوترات الإقليمية، مشددين على مطالبتها بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.