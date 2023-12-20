تحذير عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشأن هجوم نووي

علق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، علي الإطلاق الأخير للصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي نفذته كوريا الشمالية.

وقال كيم جونج أون، إن “الإطلاق الأخير للصواريخ البالستية العابرة للقارات أظهر أن استراتيجية كوريا الشمالية هي عدم التردد حتى في شن هجوم نووي عندما يستفزه العدو بأسلحة نووية”.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية، إنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز “هواسونج-18"، في إطار تدريب لتأكيد الاستعداد الحربي لقوة الردع النووي لديها في مواجهة العداء المتزايد من جانب الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون شاهد إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات في الموقع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 6518 كيلومترا، وحلق لمسافة 1002 كيلومترا وأصاب الهدف المقصود بدقة.