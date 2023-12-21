كيف يساهم برنامج الطروحات في سد الفجوة الدولارية؟.. صحفي يوضح| فيديو

قال الكاتب الصحفى جمال رائف، إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، يساهم في سد الفجوة الدولارية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن برنامج الطروحات أتى من خلال عدة خطوات مهمة منها الأعباء التي كانت تكبل موازنة الدولة بالإضافة إلى خسائر بعض الشراكات لذا لجأت الدولة إلى هذا البرنامج.

وتابع أن وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة منذ فترة، لها أهمية قصوى، لافتا إلى أنها توضح الحقوق والواجبات في الملكية.



وأشار إلي أن برنامج الطروحات له العديد من العوائد، مبينا أنه بعد طرح 14 شركة ضمن البرنامج تم تحقيق عائد بلغ 5.6 مليار دولار وهو رقم مهم، كما أنه ساهم في تخفيف أعباء إدارة الشركات على موازنة الدولة.