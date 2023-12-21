وزير الخارجية البريطاني: قدمنا 75 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، إنه من المهم أن تكون ممرات السفن البحرية التي تنقل البترول والبضائع بالبحر الأحمر أمنة وأن لا تحدث هجمات على تلك السفن، وتحاول المملكة المتحدة أن تساعد فى هذا الإجراء.

وأضاف خلال كلمته اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: “لقد كان هناك مباحثات جيدة بخصوص الهجرة ونحن أصدقاء لمصر ونعلم أن هناك أرقام لاجئين ضخمة فى مصر، ويسرنا أن نساعد فى هذا الأمر لأنه هام لعلاقتنا الثنائية”.

وتابع: “ما نواجهه هنا اليوم هو الأزمة الإنسانية الكبيرة فى غزة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم أقارب فى غزة، وقامت بريطانيا بالفعل بتوفير 75 مليون دولار فى شكل مساعدات وسنري كيفية إدخال تلك المساعدات إلى غزة”.