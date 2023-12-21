خلال 2023.. جامعة حلوان توقع بروتوكولات تعاون مع مراكز بحثية مختلفة

حرصت جامعة حلوان خلال عام 2023 على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع المراكز البحثية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وقعت جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات، ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغوياً وتربوياً وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

كما وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

بجانب توقيع جامعة حلوان مذكرة تفاهم مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز التعليم المستمر بجامعة بدر بالقاهرة، وتهدف المذكرة الى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية جديدة ومتنوعة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتنمية المهنية.

ووقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ونوه قنديل بأنه توجد العديد من المجالات التى تستطيع الجامعة أن تتميز فيها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مثل، مجالات الوقود الحيوي والطاقة البديلة والطاقة الشمسية ، والأمن السيبراني، والتصميم الصناعي الطبي، وانتاج الهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي ، وحل مشاكل الأسمنت ، ومجال الفضاء والأقمار الصناعية.



كما وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات، واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

وأيضا قامت جامعة حلوان ببحث سبل التعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مركز الاستشارات بالجامعة ومعهد المحاصيل السكرية فيما يتعلق بأعمال التصميم الهندسي لمحطات الرفع وأنظمة الري الحديثة والري المطور، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات المشاريع الوطنية.