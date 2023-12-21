وفقا للمادة 144.. أستاذ قانون دستوري: الرئيس سيحلف اليمين الدستورية قبل ممارسة اختصاصاته

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 144 من الدستور نصت على أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية قبل ممارسة اختصاصاته.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على عقد جلسة خاصة بعد إعلان النتيجة لأداء اليمين.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا واحدا، مؤكدا أنه من غير المتوقع إقالة الرئيس الحكومة الحالية.

وأكد القانون على انتهاء مدة المحافظين مع انتهاء مدة الرئيس، مؤكدا أنه "لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين".