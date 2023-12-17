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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ قانون دستوري: الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات

الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، موقف الحكومة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

 

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا وحدا".

 

وأضاف: "الملزم الذي ستنتهي مدته بقوة القانون هم المحافظون، حيث سيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد"، لافتا: "لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين".


وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري،: "رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى، ويشرط بقيام الرئيس المنتخب بممارسة مهامه أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه".

 

واسترسل الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري،: "لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم، وفي أطر تفاهمات سياسية بأن تقدم الحكومة استقالتها وليس إقالتها، لأن الإقالة تحتاج إلى وجود سبب  موجب لإقالة الحكومة وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب".

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