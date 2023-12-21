خبير نقل بحري: مشروع جرجوب يوفر 30 ألف فرصة عمل

قال اللواء بحري نادر درويش، خبير النقل البحري، إن منطقة جربوب بها مقومات اقتصادية وبيئية، ولذلك سيتم إنشاء منطقة اقتصادية صناعية على مساحة 54 كيلو متر تضم مشروعات كبرى، ما بين إلكترونيات، وبناء وإصلاح السفن، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والعديد من الصناعات المختلفة.

حديث عن مشروع جرجوب

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن المنطقة سيكون بها خدمات لوجستية ومراكز سياحية عالمية، والمدينة لها طبيعة خاصة ساحرة وشواطئها متميزة، ولذلك سيتم إنشاء مدينة سياحية عالمية، فضلا عن أنها منطقة سكنية للأهالي، وستوفر 30 ألف فرصة عمل.

وتابع أن ميناء جرجوب البحري هو خطوات كبداية من الدولة وجاءت على مساحة 75 كيلو متر غرب مرسى مطروح بمدينة "النجيلة"، ويوجد رصيف بحري أكثر من 1000 متر وغاطس حوالي 15 متر لاستقبال السفن التجارية القادمة من أوروبا، ومخصص داخل الميناء لاستقبال السفن السياحية، وسيتم استغلال المنطقة سياحيا ويتم استقبال السفن السياحية بها.

وواصل، أن الدولة استغلت المنطقة والاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي، وتعظيم حركة التجارة بين مصر وشمال أفريقيا وأوروبا من خلال إنشاء ميناء جرجوب، موضحا أن الميناء سيخدم على الجزء الشمالي الغربي من البحر المتوسط أي دول شمال أفريقيا، والدول الأوروبية التي بالقرب منها.