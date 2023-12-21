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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بحري: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تستهدف البضائع المرسلة للموانئ الإسرائيلية

ميناء بحري
ميناء بحري

أكد الربان صالح حجازي، الخبير البحري، أن  هناك تهديد كبير على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وذلك من خلال الهجمات التي قام بها الحوثيين، مشيرا إلى ان تلك الهجمات الهدف منها البضائع التي تصل إلى الموانئ الإسرائيلية.

 

وقال صالح حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك متابعة دورية من هيئة قناة السويس، خاصة بعد عبور من السفن، رأس الرجاء الصالح.

 

كان لها أهداف أخرى

وتابع الخبير البحري، أن ما تم إثارته بأن هجمات الحوثيين كانت على سفينة تحمل علم إسرائيلي غير صحيح، ولكن تلك الهجمات كان لها أهداف أخرى.

الربان صالح حجازي الملاحة البحرية البحر الأحمر الحوثيين الموانئ الاسرائيلية

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