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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلطة بدون بيض .. سر عمل القرنبيط المقرمش

صدى البلد

يعد القرنبيط من الأكلات الشتوية المفيدة التي يعشقها الكثير وخصوصا إذا كانت مقرمشة.

ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل القرنبيط  المقرمش بخلطته بدون بيض.

الطريقة:

لسلق القرنبيط
قرنبيطه 
كمون_ملح _سكر
قرن فلفل حامي
كوب لبن 
مياة مثلجة

خلطة القرنبيط بدون بيض
كوب لبن 
كوب دقيق
ثوم مفروم 
ملح - كمون- شطة 
كزبرة ناشفة 
٢ م ك نشا 
م ص بيكنج بودر 
م ص كركم 
خضرة مشكلة مفرومة

للغلاف الخارجي 
كوب ونصف قيق 
ملح - كمون - شطة 
كوب كرسبي

انزلي في مايه علي النار بتغلي بكوبايه اللبن والسكر والملح وقرن الفلفل والكمون يتسلق ٣/٤ سلقة 
وطلعيه علي طول علي مايه بتلج وصفيه 
في بولة بقي اخلطي اللبن والدقيق 
دقي التوم مع الخضره في الهون وحطيهم علي خلطة القرنبيط 
حطي القرنبيط بالخلطه علي الدقيق والكرسبي وحمريه في زيت غزير سخن

 

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