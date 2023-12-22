خلطة بدون بيض .. سر عمل القرنبيط المقرمش

يعد القرنبيط من الأكلات الشتوية المفيدة التي يعشقها الكثير وخصوصا إذا كانت مقرمشة.

ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل القرنبيط المقرمش بخلطته بدون بيض.

الطريقة:

لسلق القرنبيط

قرنبيطه

كمون_ملح _سكر

قرن فلفل حامي

كوب لبن

مياة مثلجة

خلطة القرنبيط بدون بيض

كوب لبن

كوب دقيق

ثوم مفروم

ملح - كمون- شطة

كزبرة ناشفة

٢ م ك نشا

م ص بيكنج بودر

م ص كركم

خضرة مشكلة مفرومة

للغلاف الخارجي

كوب ونصف قيق

ملح - كمون - شطة

كوب كرسبي

انزلي في مايه علي النار بتغلي بكوبايه اللبن والسكر والملح وقرن الفلفل والكمون يتسلق ٣/٤ سلقة

وطلعيه علي طول علي مايه بتلج وصفيه

في بولة بقي اخلطي اللبن والدقيق

دقي التوم مع الخضره في الهون وحطيهم علي خلطة القرنبيط

حطي القرنبيط بالخلطه علي الدقيق والكرسبي وحمريه في زيت غزير سخن