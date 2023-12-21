مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا وبريطانيا توفران غطاء سياسيا لجرائم إسرائيل.. فيديو

قال السفير حسن رخا، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تناقض في تصريحات وزير الخارجية البريطانى بشأن الموقف من حرب غزة.





وأضاف السفير حسن رخا، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الولايات المتحدةالاميركية وبريطانيا توفران غطاءا سياسيا في الأمم المتحدة لجرائم إسرائيل التي ترتكبها في غزة ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار: "الموقف الغربي المساند والداعم لاسرائيل بدأ يتراجع تدريجيًا نتيجة للضغوط الداخلية"، موضحا: "نتنياهو ووزير دفاعه يدافعان عن أنفسهما باستمرار الحرب والجرائم في غزة".



