برًا وجوًا وبحرًا .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمق العمليات العسكرية في غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نواصل العمليات بحرا وبرا وجوا في أنحاء قطاع غزة كافة”، زاعمًا القضاء أكثر من 2000 من عناصر المقاومة الفلسطينية منذ بدء العملية البرية في غزة.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن "حماس هي المسؤولة عن حياة المخطوفين الإسرائيليين في غزة”.

من جهة أخرى، قال هاجاري: "نعمل بإصرار من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بتوسيع عملياته البرية في وسط قطاع غزة، حيث نفذت الفرقة 99 عملية في مناطق جنوب مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “قامت الفرقة 99 بمناورة في مناطق جديدة في وسط غزة، لإقامة سيطرة عملياتية بين مدينة غزة وما يسمى بالمخيمات المركزية – مخيمات اللاجئين في وسط غزة”.

وتابع:” خلال العملية، قتل اللواء 179 مدرع الاحتياطي ولواء المظليين الاحتياطي 646 أعضاء من كتيبة النصيرات التابعة لحماس ودمروا البنية التحتية للحركة، بما في ذلك الأنفاق ومستودعات الأسلحة”.

وفي خضم العملية، تم تنفيذ غارة جوية ضد خلية تابعة لحماس كانت تطلق قذائف آر بي جي من مبنى بلدي.