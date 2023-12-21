عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برًا وجوًا وبحرًا .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمق العمليات العسكرية في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نواصل العمليات بحرا وبرا وجوا في أنحاء قطاع غزة كافة”، زاعمًا القضاء أكثر من 2000 من عناصر المقاومة الفلسطينية منذ بدء العملية البرية في غزة.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أن "حماس هي المسؤولة عن حياة المخطوفين الإسرائيليين في غزة”.

من جهة أخرى، قال هاجاري: "نعمل بإصرار من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بتوسيع عملياته البرية في وسط قطاع غزة، حيث نفذت الفرقة 99 عملية في مناطق جنوب مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “قامت الفرقة 99 بمناورة في مناطق جديدة في وسط غزة، لإقامة سيطرة عملياتية بين مدينة غزة وما يسمى بالمخيمات المركزية – مخيمات اللاجئين في وسط غزة”.

إجراء عاجل من إسرائيل لإقناع حركة حماس بالإفراج عن رهائن

صفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين ومسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية

وتابع:” خلال العملية، قتل اللواء 179 مدرع الاحتياطي ولواء المظليين الاحتياطي 646 أعضاء من كتيبة النصيرات التابعة لحماس ودمروا البنية التحتية للحركة، بما في ذلك الأنفاق ومستودعات الأسلحة”.

وفي خضم العملية، تم تنفيذ غارة جوية ضد خلية تابعة لحماس كانت تطلق قذائف آر بي جي من مبنى بلدي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل من إسرائيل لإقناع حركة حماس بالإفراج عن رهائن

الرئيس الفرنسي: نعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة في غزة

مصادر إسرائيلية: قدمنا عرضا بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة وسنتلقى ردا خلال أيام

مصادر إسرائيلية: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة

وزير الخارجية التونسي يشيد بموقف إندونيسيا من القضية الفلسطينية

مخبأ السنوار.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق رئيسية بمدينة غزة

اعتقال كابتن أمريكا في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا

ذعر بين المستوطنين بروش هعاين بعد تلقي منشورات بالإخلاء الفوري.. وجيش الاحتلال يوضح

ترشيحاتنا

انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبد خسائر كبيرة

رسميًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أيام الشتاء

أمريكا : إسرائيل مستعدة لخفض حدة الحرب على غزة

بكاري جاساما يعلن اعتزال التحكيم

زياد ظاظا.. إطلالة غريبة لبطل فيلم 60 جنيه فى ختام مهرجان الجونة

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ