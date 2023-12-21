عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين ومسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار دوت في شمال فلسطين خشية من تسلل طائرة مسيّرة.

وأشارت كذلك الي المستوطنات هي  "أفيفيم" و"برعام" و"يارؤون" بعد الاشتباه باختراق طائرة مسيّرة

كما وقعت مواجهات عنيفة عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن  انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا في غزة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني الي ان قوات الاحتلال اعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة ولاتزال النساء محاصرات وحدهم داخل المركز.

ومن جانبه؛ نوه مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش الي انه  ‏تم تصفية المنظومه الصحية في شمال غزه ، والمتبقي هو نقاط طبيه للاسعافات الاوليه، في مراكز الايواء(المدارس) .

كما أشار  البرش إلى أنه تم قصف مركز جباليا الطبي ، وحرق  سيارات الاسعاف المتواجدة في المكان،وخروجه عن الخدمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

ترشيحاتنا

انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبد خسائر كبيرة

رسميًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أيام الشتاء

أمريكا : إسرائيل مستعدة لخفض حدة الحرب على غزة

بكاري جاساما يعلن اعتزال التحكيم

زياد ظاظا.. إطلالة غريبة لبطل فيلم 60 جنيه فى ختام مهرجان الجونة

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ