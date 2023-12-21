صفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين ومسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية



أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار دوت في شمال فلسطين خشية من تسلل طائرة مسيّرة.

وأشارت كذلك الي المستوطنات هي "أفيفيم" و"برعام" و"يارؤون" بعد الاشتباه باختراق طائرة مسيّرة

كما وقعت مواجهات عنيفة عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا في غزة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني الي ان قوات الاحتلال اعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة ولاتزال النساء محاصرات وحدهم داخل المركز.

ومن جانبه؛ نوه مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش الي انه ‏تم تصفية المنظومه الصحية في شمال غزه ، والمتبقي هو نقاط طبيه للاسعافات الاوليه، في مراكز الايواء(المدارس) .

كما أشار البرش إلى أنه تم قصف مركز جباليا الطبي ، وحرق سيارات الاسعاف المتواجدة في المكان،وخروجه عن الخدمه