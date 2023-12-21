إجراء عاجل من إسرائيل لإقناع حركة حماس بالإفراج عن رهائن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن إسرائيل تفكر بتمديد التهدئة لأكثر من أسبوعين لإقناع حركة حماس بالإفراج عن رهائن.

بدوره، أفاد موقع “أكسيوس” الامريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بأن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسري جديدة لم تتوقف لأنها لم تبدأ فعليا.

وحسب موقع “أكسيوس”، قال المسئولين الإسرائيليين: “قدمنا عرضا بشأن صفقة تبادل جديدة ونقدر أننا سنتلقى ردا من الوسطاء القطريين خلال أيام قليلة”.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أنه من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت اليوم الخميس، نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير، بأنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المسئول الإسرائيلي: “كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة: إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة”.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال: “لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض ضد إسرائيل، وتعلم الأطفال قتل اليهود ولا تهتم حقا بالمصالحة.. نحن بحاجة إلى قيادة جديدة، مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيديهم، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية الحرب”.