الرئيس الفرنسي: نعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة في غزة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن فرنسا تعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة مستدامة في غزة.

وأوضح ماكرون، أن “فرنسا تعمل بشكل نشط حتى لا تمتد النار نحو حدود إسرائيل مع لبنان”.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه “حان وقت معاقبة المستوطنين الذين يهددون السلام في الضفة الغربية”.

وقال إن “تهديد الحوثيين لحرية الملاحة البحرية لا يمكن التساهل معه”.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة إلى الرئيس الفرنسي ماكرون بضرورة ضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال العاهل الأردني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العقبة.

وجدد الملك التأكيد، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة سيكون له تبعات كارثية على المنطقة بأكملها.

كما شدد على ضرورة التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعا إنسانيا كارثيا.