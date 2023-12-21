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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر إسرائيلية: قدمنا عرضا بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة وسنتلقى ردا خلال أيام

إسرائيل
إسرائيل

أفاد موقع “أكسيوس” الامريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسري جديدة لم تتوقف لأنها لم تبدأ فعليا.

وحسب موقع “أكسيوس”، قال المسئولين الإسرائيليين: “قدمنا عرضا بشأن صفقة تبادل جديدة ونقدر أننا سنتلقى ردا من الوسطاء القطريين خلال أيام قليلة”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت اليوم الخميس، نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير، بأنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة رهائن في الوقت الحالي.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المسئول الإسرائيلي: “كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة: إطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة”.

وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال: “لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض ضد إسرائيل، وتعلم الأطفال قتل اليهود ولا تهتم حقا بالمصالحة. نحن بحاجة إلى قيادة جديدة، مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيديهم، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية الحرب”.

إسرائيل حماس

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