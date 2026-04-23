منظمة البحرية الدولية تدعو لوقف الهجمات على السفن في الشرق الأوسط

دعا أمين عام المنظمة البحرية الدولية "أرسينيو دومينجيز"، لوقف الهجمات على السفن في الشرق الأوسط.

وأكد أن الهجمات على السفن التجارية واحتجازها "غير مقبولة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "أرسينيو دومينجيز": "لا يزال الوضع في المنطقة شديد التقلب، ولا أستطيع أن أفهم لماذا تقدم الشركات على المخاطرة وتعرض حياة البحارة للخطر".

وأشار "دومينجيز" إلى أنه تحدث مع أحد البحارة من الذين كانوا عالقين في منطقة الخليج، والذي وصف له "حالة التوتر المستمرة الناجمة عن تحليق الصواريخ فوق الرؤوس، وخطر سقوط الحطام واصطدامه بالسفينة، والحاجة إلى ترشيد استهلاك المؤن، فضلا عن الصعوبة التي كان يواجهها في إطلاع عائلته على وضعه".

وفي حين تمكن هذا البحار من المغادرة، لا يزال ما يقرب من 20 ألف بحار آخرين عالقين في المنطقة بعد مرور أكثر من سبعة أسابيع، وهم لا يزالون يجهلون موعد تمكنهم من العودة إلى ديارهم.

وأكد "دومينجيز" أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، مضيفا أن "خفض التصعيد، واتخاذ إجراءات ملموسة، واستعادة حرية الملاحة هي السبيل الوحيد للمضي قدما".