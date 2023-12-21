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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخبأ السنوار.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق رئيسية بمدينة غزة

يحيى السنوار
يحيى السنوار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير شبكة أنفاق رئيسية تابعة لحركة حماس الفلسطينية تحت ساحة فلسطين في مدينة غزة.

ووفقا لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اختبأ كبار مسؤولي حماس تحت الأرض في شبكة الأنفاق عندما شنت الحركة الهجوم في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

واتصلت شبكة الأنفاق السرية بمنازل ومكاتب وشقق مخابئ كبار مسؤولي حماس، بمن فيهم محمد ضيف، زعيم الجناح العسكري للحركة، ويحيى السنوار، أكبر مسؤول في حماس في غزة.

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وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسح داخل الأنفاق وحصل على معلومات استخباراتية منها في الأيام الأخيرة.

وقال إن تدمير الأنفاق تم بطريقة خاضعة للرقابة من قبل وحدة الهندسة القتالية “ياهالوم” واللواء 401 مدرع.

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