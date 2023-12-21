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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تقصف حشود قوات الاحتلال في غزة بقذائف الهاون

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، قصف الحشود العسكرية الإسرائيلية في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأضافت سرايا القدس، أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تصفية 11 جنديا إسرائيليا بمنطقة التوام شمال مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والاشتباك معها بالرشاشات الثقيلة وأكد مجاهدونا قتل 11 جنديًا من أفرادها، ثم قاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة "تاندوم”.

سرايا القدس غزة خان يونس

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