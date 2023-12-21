ذعر بين المستوطنين بروش هعاين بعد تلقي منشورات بالإخلاء الفوري.. وجيش الاحتلال يوضح

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن المستوطنين في منطقة روش هعاين فوجئوا بتلقي منشورات تحذيرية تناشدهم بالإخلاء الفوري، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي خصصها للسكان في عدة مناطق من قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بسبب “عطل فني” تناثرت المنشورات المخصصة لسكان شمال قطاع غزة في الأراضي الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، أن الفرقة 36 أنهت مرحلة تفكيك القدرات الأساسية لحماس في حي الشجاعية وحققت السيطرة العملياتية علي الحي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال قائد الفرقة 36 لقواته: “لقد قاتلتم مثل الأسود وأنتم على رأس مقاتليكم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قام بتوسيع عملياته البرية في وسط قطاع غزة، حيث نفذت الفرقة 99 عملية في مناطق جنوب مدينة غزة.