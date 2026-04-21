مدرب بيراميدز : الإصابات عندنا كتير وتقيلة كمان .. ونتمنى كلهم يرجعوا في أقرب وقت

أكد محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز أن الإصابات بالنادي كثيرة خلال هذا الموسم .

وقال محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز عبر برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر :"الإصابات عندنا كتير وتقيلة كمان، ونتمنى كلهم يرجعوا في أقرب وقت".

واضاف :"طبعا مصطفى فتحي جاتله إصابة صعبة جدًا في الترقوة وممكن تبعده عن كأس العالم".

وتابع :"محمد الشيبي إن شاء الله هينزل تمرين النهارده وهنشوف حالته ونقرر".

و اكمل :"لكن عندنا غيابات كتير زي الكارتي وزلاكة ومصطفى فتحي ومرعي كمان، ومن بداية السنة كمان رمضان صبحي ومحمد حمدي صليبي".

وختم ؛"أعتقد إن شاء الله في مباراة الأهلي هيكونوا موجودين، لكن الزمالك لسه، ولو بقوا جاهزين إن شاء الله هيبقوا موجودين معانا الخميس".