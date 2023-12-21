رئيس FIFA يناشد جميع قادة كرة القدم أن يكونوا قدوة حسنة

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو وبييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA، لمندوبي الاتحادات الأعضاء في FIFA الذين حضروا قمة FIFA لكرة القدم 2023، إن العنف ضد الحكام هو سرطان ويحتاج قادة كرة القدم إلى أن يكونوا قدوة وأن يعملوا على إيقافه.

وفي كلمته الختامية أمام القمة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية قبل نهائي كأس العالم للأندية 2023، أكد رئيس FIFA على أن الحكام هم الفريق الأول لـFIFA. وقال: "بدون حكام، لا توجد كرة قدم، وعلينا جميعًا أن نقاتل... ضد أي نوع من الإساءة والعنف ضد الحكام، ولكن أيضًا لاستعادة الاحترام والتسامح".

وأضاف، مذكرًا قادة كرة القدم بواجبهم في أن يكونوا قدوة: "هذا يبدأ معنا، وهذا يبدأ بكم، مع قادة كرة القدم، بالطريقة التي نتحدث بها، بالطريقة التي نتصرف بها .. علينا أن نتحمل المسؤولية وما نقوم به له تأثير على العديد من الفتيات والفتيان - ليس فقط تأثيرًا إيجابيًا ولكن أيضًا تأثيرًا سلبيًا.

في أحدث حادثة صدمت عالم كرة القدم هذا العام، تم نقل حكم FIFA خليل أوموت ميلر إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم في نهاية مباراة الدوري التركي الممتاز بين MKE أنقرة جوكو وكايكور ريزيسبور يوم الاثنين 11 ديسمبر.

كولينا

وقال بييرلويجي كولينا، الذي أدار المباراة النهائية لكأس العالم 2002 FIFA، إن المشكلة لا تقتصر على تركيا فقط، وإن ذلك لا يؤثر فقط على كرة القدم رفيعة المستوى - بل على العكس من ذلك.

وفي حديثه خلال جلسة حول التحكيم، قال: "تم الإبلاغ عن هذه الحادثة من قبل وسائل الإعلام ولكن هناك الكثير من الحوادث التي لا تجذب انتباه وسائل الإعلام، بما في ذلك الحكام في دوريات الهواة، وفي كرة القدم الشعبية، ومعظم هؤلاء الحكام هم من الشباب والفتيان والفتيات ويواجه معظم هؤلاء الحكام اعتداءات لفظية أو حتى جسدية، ويتعرضون للإيذاء اللفظي والجسدي، ومن يسيء إليهم في أغلب الأحيان هم أهالي الأولاد والبنات الذين يلعبون المباراة وهذا غير مقبول، ولقد طفح الكيل، هذا هو السرطان الذي يمكن أن يقتل كرة القدم انها حقيقة أتوسل لقادة كرة القدم في جميع أنحاء العالم أن يفعلوا شيئًا قبل فوات الأوان لقد طفح الكيل."

وكانت توري بينسو، التي أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وسيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022، من بين أعضاء لجنة التحكيم.

قالت توري بينسو:" إنه يجب على المزيد من الأشخاص أن يجربوا أيديهم في التحكيم؛ أنا أشجع الجميع على التقاط الصافرة ومحاولة تجربتها، قد تتفاجأ وأنا أشجعكم جميعًا على الاستثمار في الحكام، والتأكد من أن ذلك جزء من مبادراتكم الإستراتيجية وخططكم لأنه إذا استثمرتم في المسؤولين ومنحتهم الأدوات والموارد والتدريب والتعليم الذي يحتاجون إليه، فأنا متأكد من أنهم سيفعلون ذلك سوف يسلم لك".

وناشد سيمون مارسينياك الاتحادات الأعضاء في FIFA دعم حكامهم، مضيفا: “بالطبع اللاعبون هم الأهم، لكن علينا أن نتذكر أنه لن تكون هناك مباراة، ولن تكون هناك قواعد للعب النظيف بدون حكام هذا صحيح، ولهذا السبب فإن طلبي الكبير من جميع الاتحادات، إلى جميع الاتحادات، هو دعم الحكام قدر الإمكان، ودعوة الشباب ليصبحوا حكامًا”.

وقال بييرلويجي كولينا إن الفيفا، الذي أجرى 388 دورة للحكام في عام 2023، ملتزم بتطوير الحكام على مستوى العالم وقال: "نحن نبحث عن جيل جديد من الحكام في جميع أنحاء العالم والهدف هو مساعدتكم، أيها الاتحادات الأعضاء، على تطوير توري بينسو الجديد وسزيمون مارسينياك الجديد للمستقبل".