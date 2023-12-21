عضو فريق التفاوض بملف السد الإثيوبي: موقف مصر والسودان متقارب جدا

قال الدكتور هشام بخيت، أستاذ الموارد المائية، وعضو فريق التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، إن الجانب الإثيوبي كان يرفض أبسط الالتزامات الموجودة عليه، وكان يحاول وضع بعض العقبات في المفاوضات، وكان هناك اتفاق شبه تام وتقارب كبير في الرؤية المصرية السودانية، والسودان خرج بنفس موقف مصر وكان لديه نفس التحفظات.

حديث عن مفاوضات سد النهضة

وأضاف "بخيت"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر على مدار سنوات التفاوض قدمت العديد من الحلول في ضوء التوجيه الصادر بالمحافظة على حقوق مصر المائية والمصالح المائية، ومراعاة التنمية والتطوير، وتم تقديم العديد من الحلول التي تقدم المنفعة المشتركة لكلا الطرفين، وبمجرد النقاش في تلك الحلول المنطقية يبدأ في إقحام ملفات ليست ذات صلة.

وتابع، أن سد النهضة الهدف منه توليد الكهرباء بطاقة عظمى فتقوم مصر بتحقيق الهدف بطرق مختلفة، فيبدأ الجانب الإثيوبي في إقحام ملفات أخرى بشكل غريب، "هو بيحاول يخلق ذريعة لتنصله من الوصول لاتفاق قانوني ملزم على سد النهضة، مصر مقدرة وفاهمة جميع النقاط التنموية، ولكن ما علاقة سد النهضة بالمشاريع الأخرى؟ هذا هو السؤال المصري".