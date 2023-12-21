وزير الري: نتخذ الإجراءات المناسبة حال إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن موقف الدولة المصري واضح من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر تملك كل الحقوق في الدفاع عن أمنها المائي.

وقال هاني سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه سنتخذ الإجراءات المناسبة إذا تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري.

الغرف المغلقة

وتابع وزير الري والموارد المائية، أن مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف، واشنطن وأطراف أخرى والاتحاد الافريقي ووجود المراقبين المحايدين يجعل الوضع أفضل كطرف رابع يرى بعينه ما يجري في الغرف المغلقة".