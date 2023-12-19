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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الري: إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي قواعد للقانون الدولي|فيديو

وزير الري و الموارد
وزير الري و الموارد المائية

كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية،  أن الاشقاء في السودان لهم أهداف من التفاوض مختلفة عن الاهداف المصرية ومع ذلك لم  يتحقق  منها الكثير  وتم التراجع عن  بعض الامور .

وأضاف سويلم خلال مداخلة  عبر  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن  مطالب السودان  لم  يتحقق منها الكثير والحد الادنى للتصرف  تم التراجع عنه في الصياغات ،مؤكداً أن ما يهم السودان هو التغيير اليومي لان سدود السودان قريبة من السد الاثيوبي جغرافيا ويهمه  كمية التتغير اليومي.

الدولة كلها يقظة في مسألة سد النهضة 

 وتابع:  "لاأعتقد الجانب السوداني راضي كما وصلنا له  ولم يكن مرتاحاً  والقى باللوم على الجانب الاثيوبي بإعتباره من يملك تقديم الحلول   للطرفين وهذا حديثه في الختام  حيث طالب السودان الجانب الاثيوبي بنتغيير مواقفه  وأن يقدم حلول لانه من يبني السد وليس دولتي المصب ".

وتحدث وزير الري عن طلب التدخلات  من اطراف اخرى قائلاً: " مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف واشنطن وأطراف أخرى والاتحاد الافريقي ووجود المراقبين المحايدين بيخلي الوضع أفضل  كطرف رابع يرى بعينه مايجري في الغرف المغلقة  "

 

وأكد وزير الري والموارد المائية ، أن الوضع مطئمن في السد العالي، مشيراً إلى أن موسم الفيضات فوق المتوسط  حتى الان ، و سوف يتم رصده  في يوليو 2024.

أردف : " نحاول نتعامل م بقد الامكان مع الكميات التي تم خصمها  في الملء الاثيوبي هذا العام  والوضع مطمئن في السد العالي ومستمرين في المجهودات التي تبذلها.

إستتطرد  : " والدولة كلها يقظة في مسألة سد النهضة  الدولة بكامل مؤسساتها على تواصل لحظي في هذا الملف   وداخل وخارج الغرف مع كل مؤسسات الدولة ووزارة الري  لاتتصرف منفردة والوفد التفاوضي به ممثلين مع كل المؤسسات وسوف نتعامل مع الوضع الحالي والمستقبل ".

وأوضح وزير الري و الموارد البشرية، أنه في الوقت الحالي لا عودة للمفاوضات وإثيوبيا لا تريد الالتزام بأي قواعد للقانون الدولي.

 

وزير الري السودان السد الاثيوبي مصر سدود السودان

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